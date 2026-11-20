Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Дружбы» прошли в Тольятти. За победу боролись 1270 спортсменов из 34 регионов страны. От Калужской области выступали представители спортшколы олимпийского резерва «Вымпел».

Успешно выступили сразу несколько калужских атлетов. Александр Сагалаков завоевал «серебро» в категории мужчин 18 лет и старше (весовая группа до 84 кг). Никита Колганов стал бронзовым призёром среди спортсменов в весовой категории свыше 84 кг.

Среди юниоров (18–20 лет) бронзовую награду в весе до 60 кг получил Егор Болотов.

Ирина Чуркина взяла «бронзу» в индивидуальном зачёте среди юниорок 16–17 лет (до 59 кг), а также стала призёром в командном выступлении — вместе с Анной Дроздюк.