В честь Всероссийского дня самбо, который отмечается в нашей стране 16 ноября, в Москве прошли одноименные соревнования среди юных спортсменов 12-14 лет. В столицу приехало порядка 180 участников из 16 регионов России.

Победителем в весовой категории до 40 кг стала Ангелина Демехина из ГБУ ДО КО «СШ по борьбе». А ее товарищи завоевали три бронзовые медали. Среди них: Шокир Бабиев, выступивший в весовой группе до 46 кг, Мария Клочкова, поднявшаяся на 3-е место пьедестала среди спортсменок до 51 кг и Варвара Филимонова, завоевавшая «бронзу» в категории девушек 65+ кг.

В командных соревнованиях наш регион также завоевал бронзовые медали, сообщили 19 ноября в Минспорта.