Калужская спортсменка взяла бронзу на всероссийском турнире по тхэквондо
Таисия Черкасова из Калуги стала бронзовым призером Кубка России и всероссийских соревнований по тхэквондо ГТФ.
В турнире приняли участие более 700 спортсменов из 57 регионов страны.
Калужская спортсменка выступала в дисциплине массоги и заняла третье место в весовой категории до 60 килограммов.
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