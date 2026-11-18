Таисия Черкасова из Калуги стала бронзовым призером Кубка России и всероссийских соревнований по тхэквондо ГТФ.

В турнире приняли участие более 700 спортсменов из 57 регионов страны.

Калужская спортсменка выступала в дисциплине массоги и заняла третье место в весовой категории до 60 килограммов.