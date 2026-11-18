Матч прошёл 17 ноября во Дворце спорта «Центральный» в рамках Всероссийской хоккейной лиги. Об итогах встречи рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Тульские гости открыли счёт уже в первом периоде и до конца второго сохраняли минимальное преимущество — калужанам никак не удавалось сравнять счёт.

Решающим стал третий период: хоккеисты «Калуги» проявили характер, переломили ход игры, сначала сравняли счёт, а затем дважды поразили ворота соперника. В итоге матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.