ХК «Калуга» одержал победу над командой из Рязани
На льду Дворца спорта в Калуге 15 ноября прошёл матч регулярного чемпионата ВХЛ.
ХК «Калуга» принимал «Рязань-ВДВ». Встреча завершилась победой хозяев – 4:2.
Начало игры сложилось для калужан неудачно. Рязанцы вели в счёте, забив 2 шайбы.
Однако во втором периоде ситуация изменилась. Калужане забросили 2 ответные шайбы и восстановили равновесие. А в третьем периоде наши хоккеисты добавили ещё две и вырвали победу.
ХК «Калуга» под руководством Андрея Кирдяшова показал характер.
После 24 игр в активе команды 31 очко. Калужане поднялись на 11-е место среди 30 клубов ВХЛ.
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