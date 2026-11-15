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ХК «Калуга» одержал победу над командой из Рязани

На льду Дворца спорта в Калуге 15 ноября прошёл матч регулярного чемпионата ВХЛ.
Владимир Андреев
15.11, 19:57
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ХК «Калуга» принимал «Рязань-ВДВ». Встреча завершилась победой хозяев – 4:2.

Начало игры сложилось для калужан неудачно. Рязанцы вели в счёте, забив 2 шайбы.

Однако во втором периоде ситуация изменилась. Калужане забросили 2 ответные шайбы и восстановили равновесие. А в третьем периоде наши хоккеисты добавили ещё две и вырвали победу.

ХК «Калуга» под руководством Андрея Кирдяшова показал характер.

После 24 игр в активе команды 31 очко. Калужане поднялись на 11-е место среди 30 клубов ВХЛ.

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