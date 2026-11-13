Калужские кудоисты выиграли двойной комплект наград на первенстве ЦФО

Воспитанники Спортивной школы единоборств «ДЕРЖАВА» (г. Обнинск) и клуба «Спортивный Малоярославец» (г. Малоярославец) вернулись из Ярославля, где проходило первенство Центрального федерального округа по кудо.

Награды высшей пробы завоевали Ярослав Сорокин (коэффициент 250 ед., 14-15 лет) и Валерия Сухова (коэффициент 235+ ед.) из СШЕ «Держава».

«Серебряные» медали на счету представителей «Спортивного Малоярославца»: Алексея Мишуничева (коэффициент 210 ед.) и Максима Сарина (коэффициент 240 ед.).

Бронзовыми призерами стали спортсмены СШЕ «Держава». На 3-е место пьедестала поднялся Максим Никишин (коэффициент 210 ед., 14-15 лет) и Валерия Сухова (абсолютный коэффициент среди юниорок), рассказали в Минспорта.