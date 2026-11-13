Прямой эфир с нападающим ХК «Калуга» Алексеем Митрофановым: задавайте ваши вопросы

Хоккейный клуб «Калуга», дебютант Всероссийской хоккейной лиги, в этом году поразил не только болельщиков, но и коллег из других клубов. Сейчас наша команда занимает 12 место в турнирной таблице из 30 команд, набрав 29 очков в 23 матчах.

О ХК «Калуга» поговорим сегодня с нападающим команды Алексеем Митрофановым.

Он чемпион Всероссийской хоккейной лиги 2015 и 2022 годов, бронзовый призёр ВХЛ 2024 года, становился лучшим бомбардиром регулярки ВХЛ, за что получил индивидуальную награду имени Анатолия Фирсова (Лучший игрок сезона в ВХЛ).

Вопросы гостю задавайте в комментариях у нас в ВК. Ссылка на трансяцию: Нападающий ХК «Калуга» Алексей Митрофанов: о хоккее, себе и ВХЛ.