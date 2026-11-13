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Спорт

В Калуге стартовал чемпионат России по бильярдному спорту

Дмитрий Ивьев
13.11, 10:53
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Первый символический удар сделал почетный гражданин Калужской области Николай Алмазов, который 23 ноября готовится отпраздновать 99-летие.

- Секрет своей активности и бодрости духа Почетный гражданин Калужской области Николай Иванович Алмазов охотно раскрывает: во многом это благодаря бильярдному спорту. Как не поверишь: через год с небольшим - вековой юбилей, - прокомментировал 13 ноября губернатор Владислав Шапша.

Калужская область в восьмой раз принимает этот турнир.

В Калугу приехало более 100 сильнейших спортсменов страны из 30 регионов.

Соревнования в школе бильярда «Галактика» продлятся до 17 ноября.

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