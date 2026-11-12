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Спорт

Юный калужский шашист стал призером первенства мира

Дмитрий Ивьев
12.11, 16:12
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В турецком городе Манавгат завершилось первенство мира по шашкам (русские шашки) среди 159 спортсменов из 14 стран в различных возрастных категориях.

Победу в возрастной группе до 11 лет одержал Мстислав Фролов. Молодой воспитанник спортивной школы «Шашки русские» стал сильнейшим в блице, остановился в шаге от пьедестала в классической программе и занял шестое место в молниеносной игре.

В четверг, 12 ноября, об этом рассказали в Минспорта Калужской области.

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