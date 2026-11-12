Калужская сборная заняла третье место в общекомандном зачете чемпионата России по плаванию

Губернатор Владислав Шапша поздравил калужских спортсменов с успешным выступлением. В последний день соревнований они завоевали сразу три серебряные медали.

На вторую ступень пьедестала поднялись Алина Гайфутдинова, выступившая на дистанции 50 метров вольным стилем, Дмитрий Савенко, проплывший 200 метров на спине, и Дарья Трофимова, представляющая Калужскую и Новосибирскую области, — она стала второй на дистанции 200 метров вольным стилем.

Всего в копилке Калужской области 11 медалей. Кроме того, спортсмены завоевали четыре путёвки на чемпионат мира в Пекине. Есть шанс, что в состав сборной попадёт и Дмитрий Савенко - окончательное решение примет тренерский штаб.

Владислав Шапша особо отметил пловцов из калужских спортшкол олимпийского резерва «Юность» и «Труд», а также из обнинского «Олимпа».