Калужские пловцы выиграли медали на чемпионате России

В третий день чемпионата России по плаванию на короткой воде сборная Калужской области взяла несколько наград, сообщил министр спорта региона Олег Сердюков.

«Золото» на дистанции 400 метров вольным стилем завоевал Григорий Вековищев — воспитанник спортшколы «Олимп».

Ещё одну медаль принесла Полина Малахова из спортшколы «Юность». Она выступила на дистанции 50 метров баттерфляем и заняла второе место, показав результат 25,65 секунды. При этом спортсменка выполнила норматив мастера спорта международного класса.