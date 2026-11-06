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Спорт

Калужские пауэрлифтеры собрали полный комплект медалей на турнирах в Рыбинске

Дмитрий Ивьев
06.11, 11:07
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В Рыбинске прошли Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по пауэрлифтингу — в дисциплинах «жим» и «жим классический». В соревнованиях участвовали больше сотни спортсменов из 14 регионов.

На Чемпионате ЦФО отличились воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Вымпел». Игорь Матвеенко (весовая категория до 74 кг) завоевал «золото», а Денис Стариков (до 59 кг) — бронзовую медаль.

Среди юношей и девушек до 18 лет на Первенстве округа калужские атлеты тоже показали сильные результаты. Золотые медали взяли: Владислав Низельник (категория 120+ кг, жим классический), Дмитрий Короткевич (до 74 кг, жим), Дмитрий Шевцов (до 83 кг, жим), Евгений Володин (до 93 кг, жим) — все из спортшколы «Персей», а также Вадим Каримов (до 53 кг, жим) из «Факела».

Серебряные награды в жиме получили Арсений Щербаков (до 120 кг), Александр Кузин (до 83 кг) из «Персея» и Георгий Кургинян из «Вымпела».

Бронзу в категории до 93 кг взяли Евгений Володин (в дисциплине «жим классический», СШОР «Вымпел») и Владислав Чудновец (в жиме, «Факел»).

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