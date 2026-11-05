В Балабаново открылся новый футбольный стадион

Современный стадион заработал на базе четвёртой школы в Балабаново. Площадка подойдёт для физкультурно-спортивных мероприятий и официальных соревнований: здесь можно проводить матчи в формате 8 на 8, а одновременно тренироваться смогут до 120 юных спортсменов.

Объект построили благодаря партнёрству региона с Калужской футбольной лигой — соответствующую договорённость губернатор Владислав Шапша закрепил в прошлом году.

Развитие спорта является одним из ключевых приоритетов региона: в области продолжают обновлять инфраструктуру и возводить новые объекты. Например, на Правом берегу Калуги строят фиджитал-центр, его планируют открыть весной 2027 года.

В рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» в Калужской области реализуют множество спортивных инициатив. Среди них — крытый футбольный манеж на базе «Спутник», физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Козельске, модульные бассейн в Юхнове и фиджитал-центр в Обнинске. Также ведётся капитальный ремонт стадиона в Сухиничах, строятся три «умные» спортплощадки (в Перемышльском, Козельском и Думиничском округах) и семь малых площадок ГТО.