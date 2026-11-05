Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Балабаново открылся новый футбольный стадион
Спорт

В Балабаново открылся новый футбольный стадион

Дмитрий Ивьев
05.11, 09:57
0 297
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Современный стадион заработал на базе четвёртой школы в Балабаново. Площадка подойдёт для физкультурно-спортивных мероприятий и официальных соревнований: здесь можно проводить матчи в формате 8 на 8, а одновременно тренироваться смогут до 120 юных спортсменов.

Объект построили благодаря партнёрству региона с Калужской футбольной лигой — соответствующую договорённость губернатор Владислав Шапша закрепил в прошлом году.

Развитие спорта является одним из ключевых приоритетов региона: в области продолжают обновлять инфраструктуру и возводить новые объекты. Например, на Правом берегу Калуги строят фиджитал-центр, его планируют открыть весной 2027 года.

В рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» в Калужской области реализуют множество спортивных инициатив. Среди них — крытый футбольный манеж на базе «Спутник», физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Козельске, модульные бассейн в Юхнове и фиджитал-центр в Обнинске. Также ведётся капитальный ремонт стадиона в Сухиничах, строятся три «умные» спортплощадки (в Перемышльском, Козельском и Думиничском округах) и семь малых площадок ГТО.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjY2UnZnN1YxcmRJVG9xM0dKZG5UWUE9PSIsInZhbHVlIjoiMGZJanFrd0E4eEpWNGkvYUNMb1VERmxud1l2M1c3YkcxSElwaGw1aGRrRjk1OWs0VDN3Q1NOOFYvU2xmbzA2aHZEVEdrNEJtYkxTa29rOW1tR2xrQVMxUExyMk8rNDVXQnkvR0ZTSWZDL0FQTTF6ZFQxSUxHbXdBU3VxczE5dWx4TzN2MW5zMDB3bnlQYkVIZXZYdXR4SDJqNFFsVTBoK0RCNjRra29XYUtETU9VVk1DZDVpN0pqMmQ2WTdkODFLS1JDOU5TQ2lrLy9tamtkYnErZUpCVlZuSW0vL09qV2pmbHdaQ3FDaGpxbDVXRnZhem95NXhSTTYyR0JGQ1ZPZEZ6ZVg3enlycFRjbzB5dFlzWmhOdVBwaWpFZGpic3Rha1BxQ3hPVjVpa29XN1ZQaHRMaDd0ZlFHdFpCVGN3YUJheFhROW1ST1JFZ1kvblBKMWVzM0x4TlJTSjFDQnBNQkhtcWMrVGh5eWZhMnFVdjlhQlhTdHc0Q2RBNVExNXoydTRoUnRhdFNNc0Jwc05IMlVnU3BqMitDNHQ0aHVGZU1BMlozMVJpcXp6TktIVDNNbnZhc1k0MmFobjNyK01nOCIsIm1hYyI6ImEyZDdmNTIzNzgzMjdjNmIxNmI4NWM4MGI5ZDI4MGJkOTRlOGU2N2FjYjQ4YTFiOTlkMjk4YTM5YTYyOWEyM2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJ1ZzF4bGFtZjVQdUwrOGRtV0lPWGc9PSIsInZhbHVlIjoieXE4T1Z6NHhpUG5JVEx4TzN2dHp2bEZtTWYrQVZHSEg0L21nN21aTXlyR1FPOHZnZEpZWElTUmhwYUNqd1owc1VhOGFaNzkyZlNNd1hQTmtSRzd5d0NLVm0wQjJKQUkyOGtWV2Z4cnNpbWZTeFdPbUZWU2taUVM5cExXcmc0STBSeGhpSmEwbnhxZUpmb0tIcFFUZXBBUFNoaWtZWklueWlORWJwUkxhWW5Dc0FuYUM1SUdJaGM3RFVjaFJkdFh4Vll1YUV1a0hoNSsvc0NYZ2ZPemJWYjhOR0VWeWdXT2VZZVNlZ3FsdFd5L2dCZUJQSGtXQlJWTFRMdWVmbVVCUHJKdElFWTRJdFduL3BjV3pQQ3ZpbVFxTmJWS1RDS04wcUlQVGYzZTdPYm1Nem9vSTA2bzZPdWRNMWc2Z3hwRllVTDFGWTFVN1NULzdsbmtqVmtDbXhJMmNaZEt5UWREcmdTS1lvVlFXcW95cFp2Qmo3UU8wZk9ib0xjYTNPRDM2SXRZazNkQVdyS2RobzVuRHU0Rm42YzdzeXRseTNQQ2xyTzhTdjBOVUZhczVwUDdOV3hmaU4rTXhuS3hmdWVsb2g1MTRDQ1R0VWRlbU10M0xiNnR1OGZBUk5XaE5XVTdxaXBITkdjN0NNYTFYZ0RyUVJyWjlYazZsSE9TazJVZlpNOWpNVEVsdVZLdmRaZmtMMHRKMEZrYWNzTHFkbkk4WEN5V2NJckthaHY5Z3pVVXJ1WllMbGtnRU01bVpMMzdTQm1mYXNzdktyRlFnaHdXbHNKMDlRRThnZFlROFNoRXhHbWl6ZU91SjU1U0huNmhSa0NNZHBsWlZqeXRsYVRQciIsIm1hYyI6IjcxMWVhYmQ3ZDg4N2UxM2YwNTE0YjJmNTVhZTIxZWZjYjFiMGY1YmJlNjQ2MGFhNmQ5MDRhMzBhMTYzZGI0YTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+