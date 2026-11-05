ХК «Калуга» проиграл казанскому «Барсу» в домашнем матче

На арене Дворца спорта команда из Калуги провела очередной матч регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. Соперником стал казанский клуб «Барс». Встреча стала 21-й в сезоне для калужан.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. В составе ХК «Калуга» шайбы забросили Юрий Ушаков и Максим Березин. Результативными передачами отличились Илья Талалуев, Владимир Кузнецов и Николай Мешканцов, рассказали в Минспорта.

Следующий домашний матч ХК «Калуга» проведёт 7 ноября: соперником станет альметьевский «Нефтяник».