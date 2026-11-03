Калужские стрелки стали серебряными призерами первенства России

В Ижевске прошло первенство России по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет, где спортсмены состязались в программах стрельбы из пневматического пистолета и винтовки в индивидуальном, а также командном зачетах.

Командное «серебро» в стрельбе из пистолета на дистанции 10 м завоевали представители спортивной школы «Снайпер».

Алексей Алексеенко, Даниил Никулин и Ярослав Беликов набрали в сумме 18 баллов и уступили лишь спортсменам из Республики Крым, сообщили 3 ноября в Минспорта.