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Спорт

Калужские стрелки стали серебряными призерами первенства России

Дмитрий Ивьев
03.11, 15:02
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В Ижевске прошло первенство России по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет, где спортсмены состязались в программах стрельбы из пневматического пистолета и винтовки в индивидуальном, а также командном зачетах.

Командное «серебро» в стрельбе из пистолета на дистанции 10 м завоевали представители спортивной школы «Снайпер».

Алексей Алексеенко, Даниил Никулин и Ярослав Беликов набрали в сумме 18 баллов и уступили лишь спортсменам из Республики Крым, сообщили 3 ноября в Минспорта.

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