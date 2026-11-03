Калужские стрелки стали серебряными призерами первенства России
В Ижевске прошло первенство России по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет, где спортсмены состязались в программах стрельбы из пневматического пистолета и винтовки в индивидуальном, а также командном зачетах.
Командное «серебро» в стрельбе из пистолета на дистанции 10 м завоевали представители спортивной школы «Снайпер».
Алексей Алексеенко, Даниил Никулин и Ярослав Беликов набрали в сумме 18 баллов и уступили лишь спортсменам из Республики Крым, сообщили 3 ноября в Минспорта.
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