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Спорт

Калужский армрестлер выиграл «серебро» чемпионата мира

Дмитрий Ивьев
03.11, 11:15
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Нью-Дели стал местом состязаний лучших армрестлеров планеты. В индийскую столицу приехали порядка 1600 спортсменов из 63 стран, чтобы побороться за медали 47-го чемпионата мира и 28-го чемпионата мира среди инвалидов, а также первенства мира по армрестлингу.

Серебряным призером чемпионата в весовой категории до 100 кг стал Михаил Гоголев.

В шаге от пьедестала остановились 3 представителя нашего региона: Алексей Андросов (110+ кг), Антон Малышев (65 кг) и Софья Киселева (55 кг), рассказали в Минспорта.

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