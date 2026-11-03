Калуга впервые примет Кубок России по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха

С 4 по 7 ноября в Калуге пройдёт Кубок России по спорту глухих в дисциплине «волейбол». В турнире поучаствуют четыре мужские команды — из Новосибирской и Калужской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Москвы, а также три женские — из Новосибирской, Калужской и Московской областей.

Калужских спортсменов представят коллективы Физкультурного спортивного центра «Лидер» и спортивной адаптивной школы «Эверест».

Торжественное открытие состоится 4 ноября в 10:00 во Дворце спорта «Центральный», первые матчи стартуют в 11:00. В последующие дни — с 5 по 7 ноября — игры будут начинаться в 9:00, а по окончании турнира пройдёт церемония награждения.

Попасть на соревнования можно бесплатно — билеты выдают в кассах Дворца спорта. При посещении обязательно иметь сменную обувь либо бахилы.