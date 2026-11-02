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Спорт

Хоккеисты «Калужских ракет» дважды покорили «Арктику»

Дмитрий Ивьев
02.11, 15:09
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В регулярном сезоне Российской хоккейной лиги наш молодежный хоккейный клуб «Калужские ракеты» сыграл два домашних матча с «Арктикой» из Мурманской области.

В первой встрече наша команда одержала верх с крупным счетом 9:4. Голами отличились Владимир Кузнецов, Захар Мешканцов, Василий Маликов, оформившие по дублю, Даниил Воронцов, Вадим Никифоров и Роман Репин.

Ответная встреча вышла более напряженной. Победитель определился в серии послематчевых буллитов. Победную шайбу, принесшую «ракетам» победу, забросил Никита Евсеев.

Наш клуб активно ведет борьбу за лидерство в турнирной таблице с МХК «Рязань-ВДВ». Следующие две встречи калужане проведут на домашней арене «Центрального» 5 и 6 ноября против МХК «Динамо-Карелия» из города Кондопога, сообщили в Минспорта.

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