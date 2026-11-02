Калужский спортсмен взял бронзу на Кубке России по плаванию

Владислав Костов из Калуги стал третьим призёром Кубка России по спорту глухих в плавательной дисциплине.

Соревнования прошли в Астрахани и объединили 113 спортсменов из 28 регионов страны.

Воспитанники спортшколы «Труд» показали достойный результат — в их активе третье и четвёртое места. Владислав Костов завоевал бронзовую медаль на дистанции 800 метров вольным стилем. Анастасия Величко остановилась в шаге от пьедестала: на дистанции 100 метров баттерфляем она заняла четвёртое место.