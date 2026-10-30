Больше, чем спорт: обнинские тренеры раскрыли секреты побед в спорте и в жизни

30 октября в России отмечают День тренера — праздник тех, кто верит в нас раньше, чем мы сами. Именно наставники закладывают фундамент больших побед и помогают подопечным становиться сильными и уверенными в себе.

SINTEC Group более 25 лет системно поддерживает развитие спорта в родном Обнинске и Калужской области. В праздничный день мы расспросили известных тренеров и спортсменов о мотивации и доверии, почему порядок бьет класс и чему спорт учит в обычной жизни.

Алексей Егоров

чемпион WBA Continental Gold, мастер спорта России международного класса по боксу Спорт вошел в мою жизнь в 10 лет с желания научиться постоять за себя. Затем — физкультурный институт, где получил профессию педагога-тренера. С 2020 года периодически тренирую молодых боксеров. Мотивация — помогать достигать поставленных целей. Отношения с воспитанниками должны выстраиваются на дисциплине и доверии, только так рождается мощный тандем. Самый важный навык в спорте — дисциплина, которая помогает правильно выстраивать тренировочный процесс. Дисциплина бьет класс!

Дмитрий Жуков

мастер спорта, чемпион мира по рукопашному бою Я занимаюсь единоборствами более двадцати лет. Несколько лет назад решил начать передавать свои знания и навыки детям, помогать им учиться преодолевать себя и быть готовыми к любым испытаниям. Своим главным достижением считаю то, что смог побороть страх, когда впервые вышел на борцовский ковёр. Этот опыт мотивирует меня заниматься с детьми и помогать им обретать уверенность в собственных силах.

Екатерина Мальцева

чемпионка России по жиму лежа, КМС по пауэрлифтингу, марафонец, администратор данных SINTEC Group В 8-м классе я пришла в спортклуб просто ради фитнеса, но тренер Александр Котенко разглядел во мне потенциал и увлек пауэрлифтингом, а позже — и бегом. За 14 лет из-за медицинских показаний тренировки не раз приходилось прерывать, но я была не готова сдаваться. Наставник помог мне найти себя, а со временем я научилась сама ставить амбициозные цели — например, пробежала Казанский марафон (42 км) быстрее чем за четыре часа. Когда понимаешь, чего хочешь, перестаёшь искать препятствия и находишь способы достичь желаемого. Это работает и в жизни, и в спорте.

Николай Скворцов

заслуженный мастер спорта России по плаванию С детства я занимался плаванием, и благодаря своим тренерам выступал на чемпионатах России, Европы и мира. С 22 лет перешёл на собственную программу тренировок и стал тренером для самого себя. Много лет я передаю свой опыт молодым спортсменам и помогаю им добиваться чемпионских результатов. Успех в спорте требует регулярных и последовательных тренировок с адекватной нагрузкой. Тренер должен разбираться в анатомии, биохимии, физиологии и биомеханике, но не менее важно — быть внимательным и добрым к своим спортсменам, следить за их самочувствием. Поздравляю всех коллег с Днём тренера!

Нарек Мосесян

руководитель Федерации рукопашного боя Калужской области, основатель и руководитель клуба спортивных единоборств «Чёрный тигр» Считаю, что успех спортсмена строится на триаде: спортсмен, тренер и родители. Важно, чтобы все действовали сообща, а железная дисциплина сочеталась с психологической устойчивостью и грамотным восстановлением. Только при таком балансе можно двигаться вперёд, сохранять силы и настрой, и добиваться высоких результатов.

Анастасия Фесикова

заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира и Европы по плаванию На мой взгляд, тренер должен быть на одной волне со своими воспитанниками. Во время тренировок — быть строгим и требовательным, за пределами спортивного зала — уметь поддержать, понять, дать грамотный совет. По сути, тренер становится для спортсмена еще одним родителем.

Для меня примером всегда была моя тренер, Наталия Козлова. Мы всегда работали в паре, и этот опыт во многом определил мой подход. Со своими воспитанниками я тоже стараюсь быть на одной волне: где-то поругать, где-то похвалить, а иногда — показать всё на собственном примере. Поздравляю всех наставников с профессиональным праздником! Желаю терпения, сил, мудрости, талантливых и благодарных воспитанников!

А кого бы вы хотели поблагодарить из своих тренеров-наставников?