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Спорт

Калужские пауэрлифтеры отличились на двух турнирах

Дмитрий Ивьев
27.10, 14:19
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Дарья Ефимцева, воспитанница спортшколы «Спартак», ярко выступила на Кубке страны по пауэрлифтингу в Ельце. В турнире участвовали более ста спортсменов из 40 регионов России, и Дарья сумела завоевать сразу две награды: она стала победительницей в весовой категории 84+ кг и в абсолютном зачёте.

Кроме того, калужанка установила новые рекорды России: в жиме — 160 кг, в приседании — 280 кг, в тяге — 250 кг, а также в сумме троеборья — 690 кг.

Успехи есть и на региональном уровне: на Кубке Калужской области по жиму (классический стиль) в Людиново тоже не обошлось без побед. В турнире, где выступили около 40 спортсменов, первые места заняли Илья Маричев (СШ «Спартак»), Анастасия Смирнова, Вероника Богомолова, Дмитрий Ларин и Денис Юрков — все из Людиново.

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