Калужанка Мария Жиляева взяла «золото» на Кубке России по полиатлону
В Сочи прошёл заключительный этап Кубка страны по полиатлону. Спортсмены соревновались в троеборье и пятиборье с бегом. Калужскую область на турнире представили воспитанники спортшколы «Многоборец».
Мария Жиляева стала лучшей в троеборье с бегом, а по итогам всего Кубка России она также признана сильнейшей спортсменкой.
Другие представительницы региона тоже показали хорошие результаты: Арина Мельникова остановилась в шаге от пьедестала, а Елена Годанюк заняла восьмое место.
В командном зачёте на втором этапе Калужская область и спортшкола «Многоборец» вошли в тройку лидеров - обе заняли третьи места. А по общим итогам Кубка спортивная школа региона стала первой.
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