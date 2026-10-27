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Спорт

Калужанка Мария Жиляева взяла «золото» на Кубке России по полиатлону

Дмитрий Ивьев
27.10, 09:50
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В Сочи прошёл заключительный этап Кубка страны по полиатлону. Спортсмены соревновались в троеборье и пятиборье с бегом. Калужскую область на турнире представили воспитанники спортшколы «Многоборец».

Мария Жиляева стала лучшей в троеборье с бегом, а по итогам всего Кубка России она также признана сильнейшей спортсменкой.

Другие представительницы региона тоже показали хорошие результаты: Арина Мельникова остановилась в шаге от пьедестала, а Елена Годанюк заняла восьмое место.

В командном зачёте на втором этапе Калужская область и спортшкола «Многоборец» вошли в тройку лидеров - обе заняли третьи места. А по общим итогам Кубка спортивная школа региона стала первой.

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