Калужская дзюдоистка взяла бронзу на Гран-при в Душанбе
В Душанбе, столице Таджикистана, прошли международные соревнования по дзюдо «Гран-при» имени Ходжи Шарифа.
За медали боролись более 220 юниоров и юниорок до 21 года из 19 стран. Об этом 26 октября сообщили в региональном Минспорта.
Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Алина Иванова выступила в весовой категории до 52 килограммов. В заключительной схватке она одолела соперницу из Узбекистана и завоевала бронзовую медаль.
Спортсменку подготовила тренер Галина Шульга. Благодаря её работе и упорству самой Алины калужская школа дзюдо вновь заявила о себе на международном уровне.
Сборная России по итогам турнира стала победителем. Наши дзюдоисты завоевали 19 медалей.
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