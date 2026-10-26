Калужская дзюдоистка взяла бронзу на Гран-при в Душанбе

В Душанбе, столице Таджикистана, прошли международные соревнования по дзюдо «Гран-при» имени Ходжи Шарифа.

Фото: Минспорта Калужской области.

За медали боролись более 220 юниоров и юниорок до 21 года из 19 стран. Об этом 26 октября сообщили в региональном Минспорта.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Алина Иванова выступила в весовой категории до 52 килограммов. В заключительной схватке она одолела соперницу из Узбекистана и завоевала бронзовую медаль.

Спортсменку подготовила тренер Галина Шульга. Благодаря её работе и упорству самой Алины калужская школа дзюдо вновь заявила о себе на международном уровне.

Сборная России по итогам турнира стала победителем. Наши дзюдоисты завоевали 19 медалей.