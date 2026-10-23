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Спорт

ХК «Калуга» вырвал победу у «Химика» в напряжённом матче

Дмитрий Ивьев
23.10, 13:12
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Калужские хоккеисты сыграли в гостях у «Химика» в Воскресенске. Эта встреча стала для ХК «Калуга» 17-й в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги.

Первые два периода прошли без голов. Всё самое интересное случилось в третьем периоде. На пятой минуте Александр Пашин из «Химика» открыл счёт, а спустя семь минут забросил ещё одну шайбу — хозяева повели 2:0.

Калужане не сдались: меньше чем за три минуты до конца основного времени Илья Литвинов, получив передачу от Павла Воронкова и Тамирлана Гайтамирова, сократил отставание. А почти перед самой сиреной, когда ХК «Калуга» выпустил на лёд шестого полевого игрока, Павел Воронков сравнял счёт — до финального свистка оставались считаные секунды.

Судьба матча решилась в серии буллитов. Вратарь калужан не пропустил ни одного броска, а Илья Талалуев и Максим Кицын точно реализовали свои попытки. В итоге ХК «Калуга» победил со счётом 3:2.

Следующий матч команда проведёт в столице — соперником станет клуб «Звезда».

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