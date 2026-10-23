Калужане привезли четыре медали со всероссийского турнира по кудо

В Москве прошли IX Всероссийские соревнования по кудо «К-2» на призы Андрея и Михаила Купфер. В турнире приняли участие около 470 спортсменов со всей страны.

Калужскую область представляли бойцы из спортшколы единоборств «Держава» и клуба «Спортивный Малоярославец».

Спортсмены из «Державы» собрали полный комплект наград: Максим Никишин взял «золото», Валерия Схова — «серебро», а Артём Смирнов — «бронзу». Ещё одно «золото» завоевал Алексей Мишуничев из «Спортивного Малоярославца». Его товарищ по команде Максим Сарин занял четвёртое место.