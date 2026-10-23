Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане привезли четыре медали со всероссийского турнира по кудо
Спорт

Калужане привезли четыре медали со всероссийского турнира по кудо

Дмитрий Ивьев
23.10, 14:26
0 295
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Москве прошли IX Всероссийские соревнования по кудо «К-2» на призы Андрея и Михаила Купфер. В турнире приняли участие около 470 спортсменов со всей страны.

Калужскую область представляли бойцы из спортшколы единоборств «Держава» и клуба «Спортивный Малоярославец».

Спортсмены из «Державы» собрали полный комплект наград: Максим Никишин взял «золото», Валерия Схова — «серебро», а Артём Смирнов — «бронзу». Ещё одно «золото» завоевал Алексей Мишуничев из «Спортивного Малоярославца». Его товарищ по команде Максим Сарин занял четвёртое место.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlYcTlQSXNDanpnT2NGTUtKSDBUTXc9PSIsInZhbHVlIjoiUjZRMWh2NVp4eVF4VHVRNklUMS9tQ3A5cXA2bjRkSzRqYy90YVhDenN3YWgrcEgwV1BhVjNyeHJwcVgzVkpHZm5aQnBJSVZBRy9mQ1ZPZFBRZzBJS01BNml1RGl2SStRdHJrTDFLQWZwV2dub05TTnZiMzlQbm13REM1UUduOGJ4eWtMaHdWbGs5NFNjb3dSRlB1UCtUeEJCVWhZckpEQUpseDNYZWQ0V0FHRHVhczlNSk0vU0cxcHNkditNdzN4Sm10YmU0NDZaUGE2Wi9UYkNRYVdwa3RoOFUrOFVOc1pCeUlRdkZ4UGpPU01IQTgyeFc3bStXbEtqS0V1Q20yRFhBckJNTGpyYVBPQkJGRDFjNGVMUFhZM1AwQWU2c1Y0eEsvTDlIc2ozVWFEUkVuSUtIUmRsVDJKY2lNeDJHbWhONGFaSlgwQU1sdDZvT1h3dzZaakRXekQzT1AxdDVwZHJtSXJzYjVRVEExYlB4c05VRTdaVEdYR2dwN054SDgyUVBXTkU0dWNXQWQ3NnZibUNGZkdHNVo0RWN3Ny9hYmR2ZnFWL2w3MGpCeVFnQzlTdUF1SDBzV09kZGNxRHdhUCIsIm1hYyI6ImIyNjEzMDFiZDY4MDg2ZDVhNTFmYzRjNmY0ZDYzZjYyODY2MzQ5ZWEzYTA3MjJkNzg3MzYxZTU5NmFhMTgxODYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlGeXpnVlEwRHBWeDd5UkJYdUdibmc9PSIsInZhbHVlIjoic1BtL2dDU2M4U0VNdERmT2JmbHpLTy8vSE9wS1BneGtQTHFNamZrRVJMMXZBSTFPZ1BTVEtqT290QTNMczRSZTIwYm1oZmRGM3hHVHZvZjJ1eStsQnNXemZINUhTaUQxaXF6VitudjNKVmJGUnJ0WkI1SDU2KzFucGx0UFhiOElKMDd1YStoSWQ0RUh1RmJybWZCUHpWT1JKVHFrNkVMN3FIVWdabUhRY3o5bWVzNkNyOU90alU5dVA5K2FFVURYQkxaYXhLbTJHeDY3cmJSZGlRdk5oUmw0dGdleWJ1ODlFR1hKL1FkTWFwVjhldXhjREJqWWZQMUhjcVBoaEkwQXVUOWJqcDB1dk9sTlJrNzJGLy8xNC9VaXptTkhEcWFJVjhKbUhNMHArL1krTHowLy9YME9XVDQxRitLVVExWFRpNXBqMjNBUVFCSTlPb2l5OGlleDlCUGI1OGkydGFkeC9aVkpRRWg1bnZtMlh3SGI1Rzg1Ui8vY1ZJTTREMllqeHl5RjdySzhlL2R6NXYzRGRJK3FSbUhjcmZaaUh3VEgya1RJMVFLTm50bkJVajh4bWhsbGJvL3E5WUc4d0d4cEduUnhtdUtWWnVmQWJwTTRON0dwYytaSkgzVkFES1JSbGNYZDlicDh1NnhXd2JLOUEyK1Vhay8xblJxL1ovdkRUdStaRXh5TFFzSFBiK2NnTFhZVDh2UlNFQlJnUUVsckZvM3NtRDJhcVJ5clV3elhJaWZreUVnOUhEMkk3T2VjUjNmM0t6OGd4YnpkcGNYMTZqZlFFY2c0Nzk3MXpZU28zSGV5dkJvRE15eDhJTXNaa3JZWGVuVjZ0OHVMdTZpTCIsIm1hYyI6IjhkMGYxMWFmNmVkMmMwM2I4ZjE5OWExNjMyMzkyODE4MzE2Njc0ZDkzMTBjMjM4MDEzODJmN2RmZGRkZGNhOTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+