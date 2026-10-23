Спортсмены из Калуги привезли две награды с Кубка России по морскому многоборью

В Новороссийске завершился Кубок России по морскому многоборью.

В дисциплине «морское троеборье» за победу боролось порядка 200 атлетов из девяти регионов страны. Калужскую область представляла команда спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту имени Вячеслава Иванова.

В личном зачете Борис Тетюев вошёл в тройку лучших в беге на 800 метров.

В командном зачёте сборная Калужской области (в её составе выступали Елисей Кутерняк, Илья Лобанов, Макар Раскостов, Борис Тетюев и Иван Тарасов) также завоевала «бронзу».