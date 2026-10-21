Калужане выиграли семь медалей на всероссийском турнире по рукопашному бою

В Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по рукопашному бою «Надежды России» с участием более 400 бойцов из 23 регионов страны.

В северной столице выступили 18 представителей нашего региона из КСЕ «Черный Тигр» (г. Балабаново), СК «Русский молот» (г. Малоярославец), СКЕ «Акцент» и СК «Равшана Ахмедова» (г. Калуга).

Спортсмены клуба «Черный Тигр» завоевали 4 награды. Победу одержала Анжелика Антипова, на 2-е место пьедестала поднялись Виктория Кажанова и Энтони Агитян. «Бронза» на счету Вероники Саркисовой.

Также обладателями серебряных медалей стали Богдан Максимкин из СКЕ «Акцент» и Александр Афонаскин из СК «Равшана Ахмедова». А 3-е место занял представитель СК «Русский молот» Матвей Янцос, рассказали 21 октября в Минспорта.