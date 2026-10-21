Калужанин взял три медали на Всероссийской спартакиаде по спорту слепых
Артемий Люсин, воспитанник спортшколы «Труд», трижды поднялся на пьедестал на Всероссийской спартакиаде по спорту слепых.
Соревнования прошли в Йошкар-Оле — в них участвовали более 400 спортсменов из 23 регионов России. Калужскую область представляли семь атлетов. Они выступали от спортшколы олимпийского резерва «Труд», Мещовской школы-интерната и адаптивной школы «Эверест».
Артемий Люсин отличился в плавательных дисциплинах: он завоевал «серебро» на дистанциях 50 и 100 метров брассом, а также бронзовую медаль на 50 метрах в вольном стиле.
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