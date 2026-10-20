В Калуге пройдет турнир с сильнейшими синхронистками Центрального федерального округа

Синхронное плавание продолжает развиваться в нашем регионе. В 2025 году Калуга стала местом проведения первенства ЦФО по синхронному плаванию. А теперь наш город впервые примет чемпионат Центрального федерального округа по синхронному плаванию.

Своё мастерство в произвольной программе продемонстрируют около 70 спортсменов в возрасте от 15 лет из Москвы и Московской области, Калуги, Ярославля, Тулы.

Соревнования состоятся 21-23 октября в бассейне спортивно-оздоровительного центра «Дельфин», сообщили в Минспорта.