В Калуге пройдет турнир с сильнейшими синхронистками Центрального федерального округа
Синхронное плавание продолжает развиваться в нашем регионе. В 2025 году Калуга стала местом проведения первенства ЦФО по синхронному плаванию. А теперь наш город впервые примет чемпионат Центрального федерального округа по синхронному плаванию.
Своё мастерство в произвольной программе продемонстрируют около 70 спортсменов в возрасте от 15 лет из Москвы и Московской области, Калуги, Ярославля, Тулы.
Соревнования состоятся 21-23 октября в бассейне спортивно-оздоровительного центра «Дельфин», сообщили в Минспорта.
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