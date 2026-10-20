Калужские пловцы взяли 62 медали на турнирах ЦФО

В подмосковной Рузе прошли Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа по плаванию. Спортсмены из Калуги - воспитанники школ «Юность», «Труд» и «Олимп» - показали отличный результат и завоевали в общей сложности 62 награды.

На Чемпионате калужане взяли 35 медалей: 18 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых. С таким результатом команда заняла первое место среди всех регионов.

В Первенстве округа спортсмены из Калужской области добавили в копилку ещё 27 медалей - 6 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых, сообщили в Минспорта.