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Спорт

Калужские пловцы взяли 62 медали на турнирах ЦФО

Дмитрий Ивьев
20.10, 13:37
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В подмосковной Рузе прошли Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа по плаванию. Спортсмены из Калуги - воспитанники школ «Юность», «Труд» и «Олимп» - показали отличный результат и завоевали в общей сложности 62 награды.

На Чемпионате калужане взяли 35 медалей: 18 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых. С таким результатом команда заняла первое место среди всех регионов.

В Первенстве округа спортсмены из Калужской области добавили в копилку ещё 27 медалей - 6 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых, сообщили в Минспорта.

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