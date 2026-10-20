Хоккеисты «Калуги» выиграли в одном из двух домашних матчей

ХК «Калуга» уверенно обыграл «Челмет» (Челябинск) со счётом 5:1 в рамках Всероссийской хоккейной лиги. Дубли оформили Илья Павлюков и Николай Смирнов, ещё одну шайбу забросил Максим Кицын.

А спустя два дня калужане принимали «Горняк‑УГМК» из Верхней Пышмы - эта встреча завершилась поражением со счётом 1:3. Единственный гол в составе ХК «Калуга» забил Владислав Юсупов.

Следующие четыре матча команда проведёт на выезде: 22 октября - против «Химика», 24 октября - против «Звезды», 26 октября - против «Динамо СПб», 28 октября - против «СКА‑ВМФ».