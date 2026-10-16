В Калуге пройдет фестиваль ГТО

30 октября в областном центре стартует Фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» среди спортивных клубов высших и средне-профессиональных учебных заведений.

Перед началом программы сдачи нормативов обучающиеся смогут принять участие в акции «Зарядка с чемпионом», которую проведет неоднократный победитель народных игр ГТО Дмитрий Филиппов.

А в спортивной программе студенты опробуют свои силы в прыжках в длину с места, сгибании рук в упоре и сгибании туловища в положении лежа, приседании с гирей, а также в челночном беге.

Фестиваль начнется в 10:00 в спортшколе «Многоборец» на улице Беговой, 8.