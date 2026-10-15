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Спорт

17 октября в Калуге стартует новый сезон Офицерской хоккейной лиги

Дмитрий Ивьев
15.10, 15:05
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В 18:00 в Дворце спорта «Центральный» состоится матч открытия нового сезона Офицерской хоккейной лиги, рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

На льду сойдутся команды «Регион40», в составе которой играют два замгубернатора области Александр Шляпников и Дмитрий Разумовский, а также глава Минспорта региона, и «Дружина» (ФСБ). А уже в 20:15 начнется матч «МЧС» - «Динамо» (в прошлом сезоне - МВД).

Вход для зрителей свободный.

Офицерская хоккейная лига — это Всероссийский чемпионат среди любительских команд из действующих офицеров и ветеранов России, спецслужб РФ, а также сотрудников органов государственной власти.

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