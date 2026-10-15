Калужские хоккеисты на домашнем льду обыграли гостей из Магнитогорска

В рамках Всероссийской хоккейной лиги ХК «Калуга» во Дворце спорта «Центральный» 14 октября провел матч с клубом «Магнитка» из Магнитогорска.

Счет в первом периоде открыла «Калуга». Но гости успели сравнять его до перерыва. Во втором периоде калужане забили две шайбы в ворота соперника. Третий период не изменил статистику.

Счет матча 3:1, рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.