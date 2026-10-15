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Спорт

Калужские хоккеисты на домашнем льду обыграли гостей из Магнитогорска

Дмитрий Ивьев
15.10, 11:20
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В рамках Всероссийской хоккейной лиги ХК «Калуга» во Дворце спорта «Центральный» 14 октября провел матч с клубом «Магнитка» из Магнитогорска. 

Счет в первом периоде открыла «Калуга». Но гости успели сравнять его до перерыва. Во втором периоде калужане забили две шайбы в ворота соперника. Третий период не изменил статистику.

Счет матча 3:1, рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

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