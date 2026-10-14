Калужские полиатлонисты стали победителями и призерами международных турниров

Калуга принимала второй этап Кубка мира по полиатлону, где на счету наших спортсменов из спортшколы «Многоборец» 6 медалей в индивидуальном зачете.

В 3-борье с бегом «серебро» у Марии Жиляевой. За ней расположилась Арина Мельникова. В 4-борье с бегом весь пьедестал заняли наши спортсменки: победа у Марии Глазуновой, 2-е место заняла Вероника Матвейченко и 3-ку замкнула Дарья Кочегарова. Среди мужчин сильнейшим стал Дмитрий Юдин.

По итогам всех двух этапов Кубка мира в 4-борье с бегом среди 1-е место у Дмитрия Юдина, 2-е у Егора Овсянкина и 3-е место занял Виктор Квач. В женской категории «золото» у Вероники Матвейченко и «серебро» у Дарьи Кочегаровой. Сборная России (в общекомандном зачете) и СШ «Многоборец» (среди клубов) заняли первые места. В 3-борье с бегом победу одержала Мария Жиляева, принеся сборной страны первое общекомандное место и «серебро» спортшколе в клубном разряде.

Также в нашем городе прошел Кубок Губернатора Калужской области, носивший международный статус. В 3-борье с бегом победы у Михаила Багирова (12-13 лет), Олега Иванова, «бронза» у Алексея Небольсинова (16-17 лет), а также у Дарьи Макеечевой (12-13 лет). Спортсмены представляли «Малоярославецкую СШ». «Серебро» такде завоевала Диана Пэсат из МКУ СН «Спорт» г. Кондрово. В 4-борье сильнейшей стала Александра Корнеева (12-13 лет) из СШ «Многоборец», а обладателем бронзовой медали стал Михаил Мариничев из ЦДО им. Г.К. Жукова, сообщили в Минспорта.