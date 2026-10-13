Пять наград завоевали калужские кудоисты на всероссийском турнире

В Нижнем Новгороде подвели итоги всероссийских соревнований по кудо «Кубок народного единства».

В ходе турнира за звание лучших боролись 470 спортсменов из 23 регионов. Калужскую область представляли воспитанники спортшколы единоборств «Держава», а также клуба единоборств «Спортивный Малоярославец».

Победителем состязаний стал Алексей Мишуничев из клуба «Спортивный Малоярославец», выступавший в категории 210 единиц.

Двумя медалями отметилась Валерия Сухова. Воспитанница «Державы» стала победителем категории 235+ и бронзовым призером в абсолютном зачете.

Ещё одну награду завоевал Максим Никишин. Он стал третьим среди юношей 14-15 лет в категории 200 единиц. Также на 3-е место пьедестала поднялся Егор Корев среди юношей 12-13 лет в коэффициенте 230, рассказали в Минспорта.