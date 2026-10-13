ХК «Калуга» проиграл команде из Орска на своём льду

В рамках Всероссийской хоккейной лиги «Калуга» принимала 12 октября ХК «Южный Урал» из Орска. Об этом рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Матч получился напряжённым. Обе команды держатся среди лидеров турнирной таблицы.

Уже в первом периоде Владислав Юсупов вывел калужан вперёд. До конца периода счёт не менялся. Во втором периоде было много острых моментов, удалений и игры в меньшинстве, но голов так и не случилось.

В третьем периоде гости сравняли счёт - 1:1. Ничья сохранилась и в овертайме. Решающей стала серия буллитов: там сильнее оказался «Южный Урал».

Следующий матч ХК «Калуга» проведёт 14 октября - соперником станет ХК «Магнитка» из Магнитогорска.