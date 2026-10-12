Калужские хоккеисты победили в двух домашних матчах
В рамках Российской хоккейной лиги команда «Калужские ракеты» дважды обыграла ХК «Ленинградец» из Выборга.
Первую игру калужане выиграли со счетом 4:1, а вторую – 5:3.
- Браво хоккеистам, отличная защита, надежные вратари, горячая поддержка, - прокомментировал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.
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