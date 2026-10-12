Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские хоккеисты победили в двух домашних матчах
Спорт

Калужские хоккеисты победили в двух домашних матчах

Дмитрий Ивьев
12.10, 15:35
0 292
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В рамках Российской хоккейной лиги команда «Калужские ракеты» дважды обыграла ХК «Ленинградец» из Выборга.

Первую игру калужане выиграли со счетом 4:1, а вторую – 5:3.

- Браво хоккеистам, отличная защита, надежные вратари, горячая поддержка, - прокомментировал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxDcWtsRDlXQ0ZFLzRwRWp1dkZ5ZWc9PSIsInZhbHVlIjoiNW1FREhzREpMTGgzTlFWRi9YUE9Hc242TkJ2a3c2Q3VYSUdHRkU1alNES29haFNrRVJESWNoSWg4b2xqbUZobm9zT216NEJvc2NUZzhVNUpWVmxaYTlFcWlWakt2SDgwK3B3M1lIQUl6aXhEVE96Y3NtZFQvWTRwRU5wQzMzZWxualFTMXJkVjM3ZCszb3JyR3JHQzJESjA1dWRVek5mOFhCQWJlK0xrWk9zeWlPQVM4UWIyaU9jVzA2UUdLMHoxbnBNUkhrSHpRRUF2NnZVZThDVDZyYlZXSEc0THl5cHByZjJuRjRXcDV2ajRxN1NYbHB3dExrMzlJUHVxNmRhaDJUdk4xWGlPTEhFQ2NyR080bE1xajFVdklYSytZSzdUbng0TTVtQXFmZy9GNVEvbGJ4UGFoUmNHMStTdTdsV1Zvb0xoL0xYSW15b1d3MHA4VmZiWi9FeTVDamtSeFFsTWNic2oyc1pjOVpMclZPMkNxVEFpTU5DYS9wNVg2aUpHd3JYdTNwNWRmbS91K3NVQkRxOEdldllobmx2eEpER1N6TGc3NG1CNlllMDN2TjFnQ0dLWWtwL203WThuOS8wViIsIm1hYyI6IjY2NDYzOWM3YmJhYTBmOTMyZTdmNTY0ZjNjNTI5MjNjZWIwOTRhNjM3Y2E3YTE4Y2ViN2E4YjYzMDQwMGFhZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNWRXR6VnpHYjZUbDNnd0tHTGpaVHc9PSIsInZhbHVlIjoiSjlhcGFsY21LZGVZd3FLTEJUL3I4MUsvZEQ3K2hSU3FqSFBNbW5uNHVuQkJvZFhMekw1aVhWd2VBSTRnbWN6WEJJdlQ4ZE9sWmNHRUxTeG05cmcyeW85UU84d0JrR3UxL1hkeStjb1NUN1BaM0ZTVnc5VW5pTm5BWGxwaDFKckVEMDNlYW5tbFRQclovbStHd3Z4dHlIVTdjdXphVDR2Ny9UUHF3VlRTL0RaRTg2ek1PVk52UmVuOTBRTktjODFYN1NUTm1PdS92OFppWDNNd1UvSEhnTjVtQS82UjZZRWZyQnpyVGt4Vjl3a09mYzB5cC9IeGFJRFBVY3JxT3pvcHdUK2I1WTQraVRieHYxeWs5RzNLZjIxV3FtSWZYNnl5WWhnSHNnbWtxbENySEk2K0d3TUI4a0RXY1lHNlZTeFVTdHVpUFdFN0VBcWVYajhHU2poUm1hRnVEaTk3VG56RVRsd3hCM1ZaM25FL2NjTDdmT2VQQW9KMEIxL005UWNnZ0hvMjZGSTFsYXhBb3BlamxJWDVUOUdSSGUycGpvckgvV2JXNFBHUy80Nm1hd1IwaGlnM05ZR2ZzM2RJS29HTW04SUtYRVZ5dCsyMU03WERrRS9BZlVoN3dCSHh1UmkzUStNQUgzdmUrdUpsZ2hxNUhSZi95RURmQ3d2UnlkZ0E3emRpRGY5eGR2aGx1WHBKalJhZEwwQnQxcXFxa3l5dWx2WlpsNU5FbEQ2ZkFuMFc0OVowZllZaDNaVWtYeERvbkc3b25xMUQ2aDA5WnR6ZGVkUU9PSXpIU1NXRjFIN1dhcGhKaVJhaE5oMTRLN2xaVnRIT0t2bVk0eExvODNzRiIsIm1hYyI6IjZiMTIxNGViMDg3NWNkMzg3ZDdlMzg5YTI4ZDUzMGUwODI5MDM5NzliM2RjYTQxMjRiZDk3Nzc3YjZhYjhjOGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+