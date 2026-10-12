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Спорт

Сборная России разгромила бразильцев и выиграла чемпионат мира по микрофутзалу в Калуге

Дмитрий Ивьев
12.10, 14:06
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Турнир прошел на минувшей неделе во Дворце спорта.

Российская команда прошел весь путь до чемпионства без поражений.

В финале наша команда со счетом 7:2 обыграла сборную Бразилии.

- Такие турниры - показатель уровня региона, - отметил губернатор Владислав Шапша. - Современная арена, организация, логистика, гостеприимство и поддержка спорта дают Калужской области возможность принимать события мирового уровня.

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