«Фиджитал-центр» в Калуге откроется весной

Строительство ведется на Правом берегу, рассказал 12 октября губернатор Владислав Шапша.

- Прямо сейчас там вовсю кипит стройка: рабочие завершают фасад, прокладывают инженерные сети, - отметил он. - Помимо компьютерных классов делаем футбольное поле с искусственным газоном, залы для волейбола, баскетбола, футзала и гандбола. Здесь можно будет проводить даже международные соревнования. Рядом до конца этого года откроем спортклуб с бассейном, залами для групповых занятий, фитнеса и сдачи ГТО.

Этот комплекс реализуем благодаря федпроекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» по концессионным соглашениям. Еще один объект в его рамках - футбольный комплекс в Балабаново. Открыть планируют к концу 2027 года.

- Концессия в спорте доказывает свою эффективность. Первым таким соглашением стала школа зимних видов спорта Ильи Авербуха, - прокомментировал Шапша. - Сейчас здесь учатся фигурному катанию и хоккею 360 детей. А еще школа - это не только про серьёзный спорт! Здесь кипит активная спортивно-массовая жизнь для для жителей Балабанова, всего Боровского округа и гостей города.

Еще одним проектом стала Ледовая арена в Обнинске.

Всего в партнёрстве с бизнесом на создание 5 спортобъектов до 2027 направят 2 млрд 720 млн руб. Доля частных инвестиций - более 60%.

Также благодаря федеральному проекту «Развитие физической культуры и массового спорта» создается ряд объектов. Среди них крытый футбольный манеж на «Спутнике», ФОК с бассейном в Козельске, модульный бассейн в Юхнове, модульный фиджитал-центр в Обнинске, капремонт стадиона в Сухиничах, три «умные» спортплощадки в Перемышльском, Козельском и Думиничском округах, семь малых площадок ГТО.