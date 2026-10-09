ХК «Калуга» завершил победную выездную серию
Заключительной встречей в рамках выездной серии Всероссийской хоккейной лиги стала игра в Перми между хоккейными клубами «Калуга» и «Молот», рассказали 9 октября в Минспорта.
Со счетом 3:1 выиграла наша команда.
Голы за гостей на свой счет записали Алексей Митрофанов, Максим Березин и Илья Талалуев. Асстами отметились Денис Сорокин, Даниил Лапин, Илья Талалуев, Артем Мальцев и Илья Павлюков.
ХК «Калуга» взял на выезде все 12 очков из возможных и, имея матч в запасе, преследует лидера турнирной таблицы — ХК «Нефтянник».
Следующий матч калужский клуб проведет на домашней арене «Центрального» 12 октября.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь