ХК «Калуга» завершил победную выездную серию

Заключительной встречей в рамках выездной серии Всероссийской хоккейной лиги стала игра в Перми между хоккейными клубами «Калуга» и «Молот», рассказали 9 октября в Минспорта.

Со счетом 3:1 выиграла наша команда.

Голы за гостей на свой счет записали Алексей Митрофанов, Максим Березин и Илья Талалуев. Асстами отметились Денис Сорокин, Даниил Лапин, Илья Талалуев, Артем Мальцев и Илья Павлюков.

ХК «Калуга» взял на выезде все 12 очков из возможных и, имея матч в запасе, преследует лидера турнирной таблицы — ХК «Нефтянник».

Следующий матч калужский клуб проведет на домашней арене «Центрального» 12 октября.