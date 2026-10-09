Калужские гиревики выиграли медали в Индии

В столице Индии Нью-Дели прошли чемпионат и первенство мира по гиревому спорту с участием более 300 спортсменов из 12 стран.

В составе сборной команды России выступали калужане из спортивной школы олимпийского резерва «Маршал» (г. Жуков).

На чемпионате мира отличился Иван Кулаков. Он одержал победы в толчке, толчке - длинный цикл и эстафете, где установил рекорд мира: снаряд 47 кг поднял 176 раз.

Также на высшую ступень пьедестала почета поднялись Роман Кирюхин (толчок ДЦ, рывок), Мовсар Сулейманов (толчок), Александра Пивень (толчок, толчок ДЦ), Ирина Мартынова (толчок, толчок ДЦ), Милена Трофимова (толчок, толчок ДЦ), в эстафете длинного цикла спортсменки также заняли 1 место.

«Серебро» на счету Тимура Трофимова в классическом толчке и Ирины Мартыновой в рывке.

В рамках первенства (юниоры, юниорки до 23 лет) сильнейшими стали Тимур Трофимов (толчок) и Милена Трофимова (толчок и толчок ДЦ), а на 2 место поднялись Артем Васин (толчок) и Александра Пивень (толчок ДЦ, эстафета), сообщил 9 октября министр спорта Олег Сердюков.