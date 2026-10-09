Калужские самбисты выиграли три медали на всероссийском турнире

В Людиново в 11 раз прошли всероссийские соревнования по самбо «Кубок Пирсена». В этом году на турнир приехало более 200 борцов в возрасте 14-16 лет из 25 регионов.

Победу одержал Шокир Бобиев из ГБУ ДО КО «СШ по борьбе». Спортсмен выступал в весовой категории до 42 кг.

Матвей Зиновкин также стал сильнейшим среди участников до 46 кг. Он представлял спортивную школу олимпийского резерва «Триумф» г. Людиново.

Обладателем серебряной медали стал Эльдар Алиев. Представитель Центра дополнительного образования имени Маршала Г.К. Жукова завоевал медаль в весовой категории до 79 кг, рассказали в Минспорта.