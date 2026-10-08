Калужские бадминтонисты привезли медали из двух городов
Соревнования среди спортсменов в возрасте от 11 до 15 лет прошли в Ростове-на-Дону и Липецке, сообщили 8 октября в СШОР «Труд».
В Ростове-на-Дону в возрастной группе до 13 лет Павел Федоров стал первым в одиночном разряде и вторым в парном.
Среди спортсменок до 11 лет Мария Федорова была второй в парном разряде и третьей в одиночном.
Михаил Федоров выиграл две «бронзы» - в одиночном и парном разрядах.
Они же представляли регион в Липецке.
Павел Федоров стал первым в паре, вторым – в одиночке и третьим в миксте.
Михаил Федоров выиграл пару и стал вторым в одиночном разряде.
Мария Федорова завоевала «бронзу» в парном разряде.
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