Калужские бадминтонисты привезли медали из двух городов

Соревнования среди спортсменов в возрасте от 11 до 15 лет прошли в Ростове-на-Дону и Липецке, сообщили 8 октября в СШОР «Труд».

В Ростове-на-Дону в возрастной группе до 13 лет Павел Федоров стал первым в одиночном разряде и вторым в парном.

Среди спортсменок до 11 лет Мария Федорова была второй в парном разряде и третьей в одиночном.

Михаил Федоров выиграл две «бронзы» - в одиночном и парном разрядах.

Они же представляли регион в Липецке.

Павел Федоров стал первым в паре, вторым – в одиночке и третьим в миксте.

Михаил Федоров выиграл пару и стал вторым в одиночном разряде.

Мария Федорова завоевала «бронзу» в парном разряде.