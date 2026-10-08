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Спорт

Теннисистка из Калуги взяла «золото» на международном турнире

Дмитрий Ивьев
08.10, 14:42
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В армянском Цахкадзоре прошёл международный теннисный турнир J60 — часть серии ITF World Tennis Tour. В соревнованиях участвовали 70 юниоров и юниорок до 19 лет из пяти стран.

Калужскую область на турнире представляла Мирослава Шитая — воспитанница спортивной школы «Победа». В парном разряде она одержала победу, выступая вместе с Евой Козловой из Московской области.

В Минспорта поздравили Мирославу и её тренера Василия Шитого.

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