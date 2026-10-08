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Спорт

Калужские спортсмены выиграли медали турнире по полиатлону

Дмитрий Ивьев
08.10, 09:39
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В Калуге прошли чемпионат и первенство мира по полиатлону в 3-борье с плаванием — спортсмены из Калужской области показали отличный результат и завоевали 20 медалей.

В соревнованиях участвовали представители спортивной школы «Многоборец» и Малоярославецкой спортивной школы.

На чемпионате мира калужане заняли сразу несколько призовых мест. Среди мужчин весь пьедестал почти оказался за нашими атлетами: «золото» — у Дмитрия Юдина, «серебро» — у Егора Овсянкина, «бронза» — у Виктора Квача. У женщин тоже три медали: первое место — у Вероники Матвейченко, второе — у Дарьи Кочегаровой, третье — у Марии Глазуновой.

На первенстве мира отличились юные спортсмены. Золотые награды взяли Олег Иванов и Ирина Писакина (возрастная категория 16–17 лет), Владимир Парфенов и Анастасия Ляхова (14–15 лет), Михаил Багиров и Александра Корнеева (12–13 лет). Серебряными призёрами стали Дарья Давыдова (16–17 лет), Ульяна Соломонова (14–15 лет), Максим Воробьёв и Алина Курбанова (12–13 лет). Бронзовые медали завоевали Кирилл Вахов (16–17 лет), Владимир Наумов, Софья Котикова (14–15 лет) и Инесса Синькова (12–13 лет), сообщили в Минспорта.

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