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Спорт

Калуга принимает первый в истории России чемпионат мира по микрофутзалу

Дмитрий Ивьев
08.10, 08:40
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7 октября во Дворце спорта «Центральный» стартовал международный турнир — впервые в России проходит Чемпионат мира по микрофутзалу. Финальные матчи запланированы на 11 октября.

В соревнованиях участвуют восемь сборных — из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Бразилии, Индии, Кот-д’Ивуара и Шри-Ланки.

Микрофутзал становится всё популярнее: этот вид спорта динамичный и доступный, он рассчитан на небольшие площадки. Особенность игры — формат три на три без вратарей, а ворота здесь заметно меньше обычных — 80×70 см. В таких условиях особенно важны скорость, техника и слаженность команды.

Сборная России — трёхкратный чемпион мира по микрофутзалу — успешно начала турнир: в первой игре она обыграла сборную Бразилии со счётом 2:0.

Как отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша, регион уже принимал российские соревнования по микрофутзалу, а теперь подтверждает, что готов проводить турниры мирового уровня.

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