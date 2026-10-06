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Спорт

Калужские спортсмены завоевали медали на турнирах по рукопашному бою

Дмитрий Ивьев
06.10, 07:20
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В подмосковном Солнечногорске прошли этап Кубка России и Всероссийские соревнования, где за награды боролись порядка 500 бойцов из 32 регионов.

Калужскую область представляли спортсмены из клубов «Акцент», «Равшана Ахмедова» и «Чёрный Тигр», рассказали в Минспорта.

На кубковом этапе победу одержал Дмитрий Жуков из «Чёрного Тигра». Во всероссийском турнире лучшими стали Матвей Обыденнов («Равшана Ахмедова»), а также Анжелика Антипова и Виктория Кажанова («Чёрный Тигр»). Вероника Саркисова («Чёрный Тигр») завоевала серебряную медаль.

Бронзовыми призёрами стали Богдан Максимкин («Акцент»), Энтони Агитян, Вячеслав Васин («Чёрный Тигр»), Саид Ибрагимов и Александр Афонаскин («Равшана Ахмедова»).

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