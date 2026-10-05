В Калуге пройдет чемпионат мира по микрофутзалу

7-11 октября площадка Дворца спорта «Центральный» станет ареной матчей чемпионата мира по микрофутзалу.

Ранее Калуга уже становилась местом проведения турниров в этом виде спорта. У нас состоялись чемпионат, первенство России, и всероссийские соревнования. Сейчас же на калужской земле за звания сильнейших на планете будут состязаться сборные команды из 8 стран.

В главном мировом первенстве примут участие сборная России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Бразилии, Индии, Кот-д’Ивуара и Шри-Ланки, рассказали в Минспорта.

Открытие состоится 7 октября в 12:30.