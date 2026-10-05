ХК «Калужские ракеты» разгромил гостей из Санкт-Петербурга в дебютном матче
Соперником калужан стало «Динамо-576».
Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Российской хоккейной лиги.
По итогам трёх периодов «Калужские ракеты» одержали сухую победу со счётом 2:0. Оба гола в ворота соперника забил Алексей Ушенин, а результативными передачами отметились Кирилл Ковалевич и Айдар Вильданов.
Следующий домашний матч команда проведёт на арене «Центральный»: 10 октября в 13:00 «Калужские ракеты» встретятся с клубом «Ленинградец».
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